Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les plantes aussi ont un microbiote – pourrait-on s’en servir pour se passer de phytosanitaires ?

par Cécile Monard, Chargée de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Abdelhak El Amrani, MCF-Génomique Fonctionnelle
Les plantes et leur microbiote – tout comme les humains et leur microbiote –échangent du matériel génétique. En étudiant cette forme de communication entre les partenaires d’une symbiose, des scientifiques montrent comment les racines peuvent favoriser l’accès aux nitrates présents dans le sol – une ressource indispensable à la croissance des plantes. Ils et elles explorent aussi l’hypothèse que ce langage permette de lutter contre les pathogènes.

Depuis une dizaine d’années, une nouvelle vision des organismes s’impose. Les êtres humains, les animaux et les plantes…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Quand le Venezuela battait les États-Unis à l’OMC
~ Ursula K. Le Guin, l’autrice de science-fiction qui nous invite à réinventer le monde
~ Parcoursup : comment faire le « bon » choix d’orientation, ou le défi d’accompagner les lycéens
~ La série médicale « The Pitt », aux frontières du réel
~ À Londres, l’Assemblée générale commémore ses 80 ans dans un monde fragmenté
~ L’avortement, un sujet de cinéma et de littérature ?
~ Répression meurtrière en Iran : le mouvement « Femme, Vie, Liberté » n’a pas disparu, mais on cherche à l’effacer
~ Une nouvelle technologie pour mieux évaluer les blessures de la moelle épinière chez les femmes et les personnes âgées
~ Les États-Unis ont passé des décennies à faire pression pour mettre la main sur le pétrole vénézuélien
~ D’Adophe Thiers à Édouard Balladur, à qui ont profité les grands emprunts ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter