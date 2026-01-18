Tolerance.ca
Ursula K. Le Guin, l’autrice de science-fiction qui nous invite à réinventer le monde

par Aurélie Thiria-Meulemans, Maîtresse de conférences en littérature anglophone, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Maïwenn-Iman Le Garff, Doctorante en littérature américaine, Université Paris Nanterre
Alors que Rennes (Ille-et-Vilaine) s’apprête à donner son nom à une rue et que la chanteuse Rosalia la cite en interview, Ursula K. Le Guin, disparue il y a six ans, nous a laissé une œuvre qui alimente plus de réflexions et de discussions que jamais, débordant largement les contours des littératures dites de l’imaginaire. De l’utopie anarchiste des Dépossédés à l’école des sorciers de Terremer en passant par les pérégrinations des ethnographes intergalactiques du Cycle…La Conversation


