Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Parcoursup : comment faire le « bon » choix d’orientation, ou le défi d’accompagner les lycéens

par Chloé Pannier, Doctorante en Sciences de l'éducation et de la formation, Nantes Université
Alban Mizzi, Ingénieur de recherche en sociologie, Université de Bordeaux
À partir de janvier, les lycéens peuvent s’inscrire sur Parcoursup et y formuler leurs choix d’orientation post-bac. Une démarche qui les confronte à de fortes attentes, sources d’anxiété.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
