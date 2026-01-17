Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À Londres, l’Assemblée générale commémore ses 80 ans dans un monde fragmenté

L’Organisation des Nations Unies (ONU) fête ses 80 ans dans un climat de défiance, de repli et de fractures. Réuni samedi à Londres, dans un lieu chargé d’histoire, le Secrétaire général, António Guterres, a mis en garde contre les forces « qui s’emploient à saper la coopération mondiale », tout en appelant à un sursaut collectif : « L’humanité est plus forte lorsqu’elle fait front commun ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
