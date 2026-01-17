Tolerance.ca
Une nouvelle technologie pour mieux évaluer les blessures de la moelle épinière chez les femmes et les personnes âgées

par Marie-Hélène Beauséjour, Profeseure adjointe, École de technologie supérieure (ÉTS)
Wagnac, Eric, Professeur titulaire en génie mécanique, École de technologie supérieure (ÉTS)
Yvan Petit, professeur en génie mécanique, spécialisé en biomécanique des traumatismes, École de technologie supérieure (ÉTS)
Les données pour évaluer les blessures de la moelle épinière proviennent surtout d’hommes jeunes et en bonne santé. Il manque de données sur les femmes et les personnes âgées.La Conversation


