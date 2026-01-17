Tolerance.ca
Les États-Unis ont passé des décennies à faire pression pour mettre la main sur le pétrole vénézuélien

par James Trapani, Associate Lecturer of History and International Relations, Western Sydney University
Hugo Chavez et Nicolas Maduro ont longtemps résisté aux tentatives des États-Unis d’influencer la politique vénézuélienne et d’exercer le contrôle de ses réserves pétrolières.La Conversation


