Observatoire des droits humains

Bouée de sauvetage pour l’océan, le traité sur la haute mer entre en vigueur

Après près de deux décennies d'élaboration, un accord international visant à protéger la vie marine dans les eaux internationales et les fonds marins doit entrer en vigueur samedi, marquant ainsi une avancée majeure dans les efforts visant à garantir la santé des écosystèmes océaniques pour les décennies à venir.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
