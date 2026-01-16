Redécoupage électoral : Québec solidaire propose d’ajouter 2 sièges pour protéger les circonscription en Gaspésie et à Montréal

Montréal, le 14 janvier 2025 – Québec solidaire prend acte du dépôt de la nouvelle carte électorale par la Commission de la représentation électorale (CRE) en vue des élections générales de 2026. Le parti reconnaît l’importance d’un exercice rigoureux visant à refléter l’évolution démographique du Québec.

Cependant, Québec solidaire déplore vivement la suppression de circonscriptions en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et à Montréal, une décision qui entraîne une perte nette de représentativité pour ces régions et ces quartiers.

« On ne peut pas, d’un côté, dire vouloir rapprocher la démocratie des citoyens et, de l’autre, enlever des sièges à des communautés qui ont déjà moins de poids politique. La démocratie québécoise ne peut pas se construire en affaiblissant la voix de la Gaspésie ou de l’est de Montréal », a déclaré Alexandre Leduc, responsable solidaire en matière d’institutions démocratiques.

Québec solidaire rappelle que la démocratie ne peut être réduite à une simple opération mathématique. La représentation politique doit aussi tenir compte des réalités territoriales, de l’éloignement géographique, de la vitalité des régions et de la capacité réelle des citoyens à se faire entendre à l’Assemblée nationale.

« Il existe une solution simple, juste et responsable : protéger les circonscriptions menacées et augmenter de 2 le nombre de sièges à l’Assemblée nationale. Passer de 125 à 127 députés permettrait d’accueillir les nouvelles circonscriptions dans les Laurentides et le Centre-du-Québec sans sacrifier qui que ce soit », a ajouté Alexandre Leduc.

Québec solidaire invite le gouvernement et l’ensemble des partis représentés à l’Assemblée nationale à agir rapidement en adoptant une loi afin de préserver les circonscriptions en Gaspésie et dans l’est de Montréal, tout en ajoutant 2 nouveaux sièges à l’Assemblée nationale. La démocratie doit évoluer avec la population, mais jamais au prix de l’effacement politique des communautés.