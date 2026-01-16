« Bouée de sauvetage » pour l’océan, le traité sur la haute mer entre en vigueur

Après près de deux décennies d'élaboration, un accord international visant à protéger la vie marine dans les eaux internationales et les fonds marins doit entrer en vigueur samedi, marquant ainsi une avancée majeure dans les efforts visant à garantir la santé des écosystèmes océaniques pour les décennies à venir.



