Au Liban et en Syrie, les Casques bleus face au brouillage des lignes de cessez-le-feu

Au sud du Liban, des villages entiers ne sont plus que des carcasses de béton. Les civils n’y sont pas revenus. Plus à l’est, sur le plateau du Golan, une ligne censée séparer deux armées est régulièrement franchie. Dans ce paysage dégradé, les Casques bleus de l’ONU tentent de tenir leur rôle, alors même que leurs marges de manœuvre se réduisent.



Lire l'article complet