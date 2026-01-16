Afrique de l'Ouest et du Centre : des millions de vies en danger à cause des violences et coupes budgétaires

Les coupes budgétaires et l’escalade de la violence plongent des millions de personnes dans une urgence alimentaire dramatique. Le Programme alimentaire mondial (PAM) alerte : 55 millions d’habitants risquent une famine critique cet été, dont plus de 13 millions d’enfants en danger.

Lire l'article complet © Nations Unies - vendredi 16 janvier 2026