Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Afrique de l'Ouest et du Centre : des millions de vies en danger à cause des violences et coupes budgétaires

Les coupes budgétaires et l’escalade de la violence plongent des millions de personnes dans une urgence alimentaire dramatique. Le Programme alimentaire mondial (PAM) alerte : 55 millions d’habitants risquent une famine critique cet été, dont plus de 13 millions d’enfants en danger.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ « Bouée de sauvetage » pour l’océan, le traité sur la haute mer entre en vigueur
~ Au Liban et en Syrie, les Casques bleus face au brouillage des lignes de cessez-le-feu
~ En visite au Tchad, le chef du HCR réclame une aide urgente pour les réfugiés soudanais
~ Un traité international révolutionnaire sur la protection du milieu marin entre en vigueur
~ En Ukraine, l’hiver transforme la guerre en épreuve de survie pour des millions de familles
~ En RDC, le choc du désengagement américain sur l’aide sanitaire
~ Iran : Nombre croissant de preuves de massacres dans tout le pays
~ Avant le pétrole vénézuelien, il y a eu les bananes du Guatemala…
~ Quand les plateformes numériques fragmentent la société pour maximiser leurs profits
~ Rapatriement ou restitution des biens culturels africains ? Les mots que nous utilisons ont leur importance
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter