Grèce. Seán Binder est acquitté de toutes les accusations portées contre lui

par Amnesty International
En réaction à la décision d’acquitter Seán Binder, sauveteur bénévole, de toutes les accusations pénales portées contre lui, notamment celles d’appartenance à une organisation criminelle, de fraude, de blanchiment d’argent et de trafic d’êtres humains (aide à l’entrée irrégulière), Eve Geddie, directrice du bureau d’Amnesty International auprès des institutions européennes, a déclaré : « La décision rendue […] The post Grèce. Seán Binder est acquitté de toutes les accusations portées contre lui appeared first on Amnesty International. ]]>


