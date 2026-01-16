En Ukraine, l’hiver transforme la guerre en épreuve de survie pour des millions de familles

Privées d’électricité et de chauffage par les frappes russes, alors que les températures plongent bien en dessous de zéro, des familles entières tentent de tenir. Les enfants, déjà meurtris par près de quatre années de conflit, en paient le prix le plus lourd, alerte l’UNICEF.



