Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Ukraine, l’hiver transforme la guerre en épreuve de survie pour des millions de familles

Privées d’électricité et de chauffage par les frappes russes, alors que les températures plongent bien en dessous de zéro, des familles entières tentent de tenir. Les enfants, déjà meurtris par près de quatre années de conflit, en paient le prix le plus lourd, alerte l’UNICEF.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Un traité international révolutionnaire sur la protection du milieu marin entre en vigueur
~ En RDC, le choc du désengagement américain sur l’aide sanitaire
~ Iran : Nombre croissant de preuves de massacres dans tout le pays
~ Avant le pétrole vénézuelien, il y a eu les bananes du Guatemala…
~ Quand les plateformes numériques fragmentent la société pour maximiser leurs profits
~ Rapatriement ou restitution des biens culturels africains ? Les mots que nous utilisons ont leur importance
~ Davos. Tout véritable dialogue suppose une prise de position collective contre les manœuvres d’intimidation militaires, économiques et diplomatiques
~ À La Haye, les mots de la haine au cœur du dossier rohingya
~ Soudan : l'ONU forcée de réduire ses rations alimentaires malgré une population affamée
~ À l’ONU, Guterres fixe le cap pour 2026 : « la Charte n’est pas un menu à la carte »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter