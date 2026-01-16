Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En RDC, le choc du désengagement américain sur l’aide sanitaire

Coupes budgétaires massives, systèmes de santé exsangues, rations alimentaires réduites. En République démocratique du Congo (RDC), la suspension soudaine des financements américains, jusqu’ici garants de près de la moitié de l’aide sanitaire, a un impact brutal sur les populations.


© Nations Unies -
