Observatoire des droits humains

Iran : Nombre croissant de preuves de massacres dans tout le pays

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des flammes jaillissaient lors d’une manifestation antigouvernementale à Téhéran, en Iran, le 8 janvier 2026.   © 2026 Getty Images (Photographe anonyme) Les forces de sécurité iraniennes ont procédé à des exécutions massives de manifestants après l'escalade des manifestations dans tout le pays, le 8 janvier.Ces massacres perpétrés par les forces de sécurité iraniennes rappellent brutalement que les dirigeants qui massacrent leur propre peuple continueront à commettre des atrocités tant qu'ils ne seront pas tenus de rendre des comptes.Les États membres de l'ONU…


© Human Rights Watch -
