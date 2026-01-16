Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand les plateformes numériques fragmentent la société pour maximiser leurs profits

par Sérgio Amadeu da Silveira, Professor associado, Universidade Federal do ABC (UFABC)
Les milliardaires de la Big Tech propagent l’idée selon laquelle contrôler les réseaux sociaux revient à censurer. Ils détournent le concept de liberté dans le but d’augmenter les bénéfices de leurs entreprises. Pour ce faire, la violence, les exagérations, les fake news sont les bienvenues.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
