Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ouganda. Les autorités doivent lever de toute urgence les restrictions d’accès à Internet à la veille d’une journée électorale cruciale

par Amnesty International
En réaction à la décision de la Commission ougandaise des communications (UCC) de suspendre pour une durée indéterminée les services Internet et certains services de téléphonie mobile à la veille de l’élection générale aux enjeux majeurs qui aura lieu le 15 janvier 2026, Tigere Chagutah, directeur régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty […] The post Ouganda. Les autorités doivent lever de toute urgence les restrictions d’accès à Internet à la veille d’une journée électorale cruciale appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Rapatriement ou restitution des biens culturels africains ? Les mots que nous utilisons ont leur importance
~ Davos. Tout véritable dialogue suppose une prise de position collective contre les manœuvres d’intimidation militaires, économiques et diplomatiques
~ À La Haye, les mots de la haine au cœur du dossier rohingya
~ Soudan : l'ONU forcée de réduire ses rations alimentaires malgré une population affamée
~ À l’ONU, Guterres fixe le cap pour 2026 : « la Charte n’est pas un menu à la carte »
~ Dans les zones côtières à Gaza, les déplacés sont piégés dans des camps inondés
~ Haïti : comment des bons d'achat du PAM aident des rescapés de l’ouragan Melissa
~ EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'escalade en Iran
~ Guterres condamne « l’entrée illégale » des autorités israéliennes dans un centre de santé de l’UNRWA
~ En Iran, la rue, la répression et le vertige d’une escalade
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter