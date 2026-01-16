Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran. Le massacre de manifestant·e·s exige une action diplomatique internationale afin de siffler la fin de l’impunité

par Amnesty International
Des vidéos authentifiées et des informations crédibles recueillies auprès de témoins en Iran révèlent des homicides illégaux perpétrés massivement, d’une ampleur sans précédent, alors que les autorités bloquent tout accès à Internet  depuis le 8 janvier afin de dissimuler leurs crimes, a déclaré Amnesty International le 14 janvier 2026. L’organisation exhorte les États membres de l’ONU à […] The post Iran. Le massacre de manifestant·e·s exige une action diplomatique internationale afin de siffler la fin de l’impunité appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
