Davos. Tout véritable dialogue suppose une prise de position collective contre les manœuvres d’intimidation militaires, économiques et diplomatiques

par Amnesty International

Avant d’assister à la rencontre annuelle du Forum économique mondial à Davos, qui débute le 19 janvier, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « L’ »esprit du dialogue », thème de la réunion de cette année à Davos, est douloureusement et de plus en plus souvent absent des affaires internationales ces derniers temps. Au cours de la […] The post Davos. Tout véritable dialogue suppose une prise de position collective contre les manœuvres d’intimidation militaires, économiques et diplomatiques appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet