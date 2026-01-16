Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Davos. Tout véritable dialogue suppose une prise de position collective contre les manœuvres d’intimidation militaires, économiques et diplomatiques

par Amnesty International
Avant d’assister à la rencontre annuelle du Forum économique mondial à Davos, qui débute le 19 janvier, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « L’ »esprit du dialogue », thème de la réunion de cette année à Davos, est douloureusement et de plus en plus souvent absent des affaires internationales ces derniers temps. Au cours de la […] The post Davos. Tout véritable dialogue suppose une prise de position collective contre les manœuvres d’intimidation militaires, économiques et diplomatiques appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Rapatriement ou restitution des biens culturels africains ? Les mots que nous utilisons ont leur importance
~ À La Haye, les mots de la haine au cœur du dossier rohingya
~ Soudan : l'ONU forcée de réduire ses rations alimentaires malgré une population affamée
~ À l’ONU, Guterres fixe le cap pour 2026 : « la Charte n’est pas un menu à la carte »
~ Dans les zones côtières à Gaza, les déplacés sont piégés dans des camps inondés
~ Haïti : comment des bons d'achat du PAM aident des rescapés de l’ouragan Melissa
~ EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'escalade en Iran
~ Guterres condamne « l’entrée illégale » des autorités israéliennes dans un centre de santé de l’UNRWA
~ En Iran, la rue, la répression et le vertige d’une escalade
~ En Grèce, des travailleurs humanitaires acquittés d’accusations infondées
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter