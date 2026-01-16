Rapatriement ou restitution des biens culturels africains ? Les mots que nous utilisons ont leur importance
par Victoria Gibbon, Professor in Biological Anthropology, Division of Clinical Anatomy and Biological Anthropology, University of Cape Town
Ciraj Rassool, Senior Professor of History, University of the Western Cape
Les mots traduisent le rapport de forces: quand il s'agit de retour des biens culturels, le terme “restititution”, contrairement à “raptriement” évoque la justice.
- vendredi 16 janvier 2026