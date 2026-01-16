Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Rapatriement ou restitution des biens culturels africains ? Les mots que nous utilisons ont leur importance

par Victoria Gibbon, Professor in Biological Anthropology, Division of Clinical Anatomy and Biological Anthropology, University of Cape Town
Ciraj Rassool, Senior Professor of History, University of the Western Cape
Les mots traduisent le rapport de forces: quand il s'agit de retour des biens culturels, le terme “restititution”, contrairement à “raptriement” évoque la justice.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
