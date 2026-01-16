À La Haye, les mots de la haine au cœur du dossier rohingya

Les audiences relatives à la plainte déposée par la Gambie contre le Myanmar pour génocide à l’encontre du peuple rohingya se poursuivent devant la Cour internationale de justice, à La Haye. Jeudi, les juges ont entendu de nouvelles allégations selon lesquelles des responsables militaires birmans auraient publiquement incité à la violence en qualifiant les membres de la minorité religieuse de « chiens musulmans » méritant d’être « exterminés ».



