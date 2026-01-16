Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : l'ONU forcée de réduire ses rations alimentaires malgré une population affamée

Alors que le conflit au Soudan dure depuis plus de 1.000 jours, la plus grave crise alimentaire et de déplacement au monde s’aggrave. Le Programme alimentaire mondial (PAM) est contraint de réduire ses rations au minimum vital et a besoin en urgence de 700 millions de dollars pour poursuivre ses opérations jusqu’en juin prochain. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À La Haye, les mots de la haine au cœur du dossier rohingya
~ À l’ONU, Guterres fixe le cap pour 2026 : « la Charte n’est pas un menu à la carte »
~ Dans les zones côtières à Gaza, les déplacés sont piégés dans des camps inondés
~ Haïti : comment des bons d'achat du PAM aident des rescapés de l’ouragan Melissa
~ EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'escalade en Iran
~ Guterres condamne « l’entrée illégale » des autorités israéliennes dans un centre de santé de l’UNRWA
~ En Iran, la rue, la répression et le vertige d’une escalade
~ En Grèce, des travailleurs humanitaires acquittés d’accusations infondées
~ Syrie : Impunité pour les abus commis à Soueïda
~ Comme au mondial junior ou aux JO de Milan-Cortina, les hockeyeurs québécois sont plus absents que jamais dans la LNH
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter