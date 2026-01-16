Soudan : l'ONU forcée de réduire ses rations alimentaires malgré une population affamée

Alors que le conflit au Soudan dure depuis plus de 1.000 jours, la plus grave crise alimentaire et de déplacement au monde s’aggrave. Le Programme alimentaire mondial (PAM) est contraint de réduire ses rations au minimum vital et a besoin en urgence de 700 millions de dollars pour poursuivre ses opérations jusqu’en juin prochain.



