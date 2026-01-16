Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Dans les zones côtières à Gaza, les déplacés sont piégés dans des camps inondés

Les fortes pluies ont déchiré, emporté ou inondé des milliers de tentes dans les sites de déplacement de l’enclave palestinienne. Vent, eau et sols bas ont transformé les camps en pièges, exposant près de 800.000 déplacés gazaouis à des risques majeurs, ont alerté des agences humanitaires de l’ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À La Haye, les mots de la haine au cœur du dossier rohingya
~ Soudan : l'ONU forcée de réduire ses rations alimentaires malgré une population affamée
~ À l’ONU, Guterres fixe le cap pour 2026 : « la Charte n’est pas un menu à la carte »
~ Haïti : comment des bons d'achat du PAM aident des rescapés de l’ouragan Melissa
~ EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'escalade en Iran
~ Guterres condamne « l’entrée illégale » des autorités israéliennes dans un centre de santé de l’UNRWA
~ En Iran, la rue, la répression et le vertige d’une escalade
~ En Grèce, des travailleurs humanitaires acquittés d’accusations infondées
~ Syrie : Impunité pour les abus commis à Soueïda
~ Comme au mondial junior ou aux JO de Milan-Cortina, les hockeyeurs québécois sont plus absents que jamais dans la LNH
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter