Dans les zones côtières à Gaza, les déplacés sont piégés dans des camps inondés

Les fortes pluies ont déchiré, emporté ou inondé des milliers de tentes dans les sites de déplacement de l’enclave palestinienne. Vent, eau et sols bas ont transformé les camps en pièges, exposant près de 800.000 déplacés gazaouis à des risques majeurs, ont alerté des agences humanitaires de l’ONU.



