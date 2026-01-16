Haïti : comment des bons d'achat du PAM aident des rescapés de l’ouragan Melissa

Devant un bâtiment aux couleurs vives, à l’entrée d’une boutique animée où des sacs de denrées s’empilent jusqu’au plafond, Ketia vérifie attentivement la quantité de provisions qu’elle a choisies pour sa famille : un gros sac de farine, des paquets de spaghetti, du lait en boîte, quelques savons…



Lire l'article complet