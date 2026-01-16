Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'escalade en Iran

Le Conseil de sécurité fait le point sur la situation en Iran, alors que le pays est secoué depuis la fin décembre par un mouvement de contestation nationale violemment réprimé et que Washington a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'une action militaire contre Téhéran pour protéger les manifestants. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


