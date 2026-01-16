Guterres condamne « l’entrée illégale » des autorités israéliennes dans un centre de santé de l’UNRWA

Le Secrétaire général de l’ONU a condamné jeudi « l'entrée illégale » des autorités israéliennes, le 12 janvier, dans un centre de santé de l'ONU à Jérusalem-Est et l'ordre de fermeture temporaire de ce centre qui est une propriété des Nations Unies.



