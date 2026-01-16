Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Iran, la rue, la répression et le vertige d’une escalade

Trois semaines auront suffi pour faire basculer une colère sociale en crise internationale majeure. En Iran, des manifestations déclenchées par l’effondrement de la monnaie et l’envolée des prix ont embrasé le pays à une vitesse qui a surpris jusqu’aux autorités. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
