En Grèce, des travailleurs humanitaires acquittés d’accusations infondées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des avocats de travailleurs humanitaires poursuivis pour leurs opérations de sauvetage en Méditerranée, ainsi que d’autres personnes exprimaient leur soutien aux 24 accusés, sur les marches du tribunal de Mytilène, sur l'île grecque de Lesbos aux abords de la mer Égée, le 13 janvier 2023. © 2023 Panagiotis Balaskas/AP Photo Après sept années de procédures judiciaires, des travailleurs humanitaires ont fondu en larmes, enfin soulagés lorsqu’un tribunal de l'île grecque de Lesbos a acquitté 24 personnes qui étaient injustement poursuivies pour avoir sauvé des…



