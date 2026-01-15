Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Grèce, des travailleurs humanitaires acquittés d’accusations infondées

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des avocats de travailleurs humanitaires poursuivis pour leurs opérations de sauvetage en Méditerranée, ainsi que d’autres personnes exprimaient leur soutien aux 24 accusés, sur les marches du tribunal de Mytilène, sur l'île grecque de Lesbos aux abords de la mer Égée, le 13 janvier 2023. © 2023 Panagiotis Balaskas/AP Photo Après sept années de procédures judiciaires, des travailleurs humanitaires ont fondu en larmes, enfin soulagés lorsqu’un tribunal de l'île grecque de Lesbos a acquitté 24 personnes qui étaient injustement poursuivies pour avoir sauvé des…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Syrie : Impunité pour les abus commis à Soueïda
~ Comme au mondial junior ou aux JO de Milan-Cortina, les hockeyeurs québécois sont plus absents que jamais dans la LNH
~ Face à l’IA, les médias ne pourront pas faire l’économie d’une profonde remise en question de leur mode de fonctionnement
~ Exit madame Irma dans sa roulotte, place aux tarologues en ligne
~ Comment les États-Unis pourraient-ils contribuer à achever le régime des mollahs ?
~ Streaming de jeux vidéo : femmes, LGBTQIA+ et personnes racisées face à la cyberviolence
~ En 2026, à quoi vont ressembler les nouveaux deepfakes qui vont déferler sur nos écrans
~ ‘Heated Rivalry’ : quand la joie queer perturbe la culture masculine du hockey
~ Comme aux mondiaux junior ou aux JO de Milan-Cortina, les hockeyeurs québécois sont plus absents que jamais dans la LNH
~ Génèse et déclin d'un État : le chercheur Mahmood Mamdani décrypte l'histoire politique de l'Ouganda
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter