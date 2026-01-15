Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie : Impunité pour les abus commis à Soueïda

par Human Rights Watch
Click to expand Image Hatem Radwan, un habitant de Soueïda, ville à majorité druze dans le sud de la Syrie, photographié dans la maison d'hôtes Al-Radwan gérée par sa famille, le 25 juillet 2025. Des traces de sang étaient encore visibles, plusieurs jours après une fusillade mortelle survenue à cet endroit. © 2025 Khalil Ashawi/Reuters Les forces gouvernementales syriennes, ainsi que les groupes armés locaux bédouins et druzes, ont commis de graves abus lors des affrontements survenus en juillet 2025 dans le gouvernorat de Soueïda, dans le sud de la Syrie.Parmi les abus figuraient des…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
