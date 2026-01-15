Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Streaming de jeux vidéo : femmes, LGBTQIA+ et personnes racisées face à la cyberviolence

par Thomas Jammet, Professeur associé, Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
Michael Perret, Enseignant-chercheur en communication, médias sociaux et jeux, Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
La cyberviolence est omniprésente dans le domaine du streaming et des jeux vidéo en ligne. Les femmes, les personnes racisées ou LGBTQIA+ sont particulièrement exposées.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
