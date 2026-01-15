Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

‘Heated Rivalry’ : quand la joie queer perturbe la culture masculine du hockey

par JJ Wright, Assistant Professor, Sociology and Gender Studies, MacEwan University
La joie queer dans Heated Rivalry bouleverse l’ordre hypermasculin du hockey et ouvre de nouvelles façons de se relier aux autres.La Conversation


© La Conversation -
