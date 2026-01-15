Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Yémen, la pause militaire n’a pas ouvert la voie politique escomptée

La désescalade militaire engagée au Yémen depuis 2022 devait créer les conditions d’un processus politique. Quatre ans plus tard, cet objectif demeure hors de portée, tandis que les lignes de fracture – sécuritaires, économiques et humanitaires – se reforment.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Génèse et déclin d'un État : le chercheur Mahmood Mamdani décrypte l'histoire politique de l'Ouganda
~ Faut-il en finir avec les incitations à mieux gérer nos déchets ? Le problème posé par les sciences comportementales
~ La faute de nos biais cognitifs, vraiment ? Comment cette notion fabrique l’inaction écologique
~ Fermeture forcée d'une clinique à Jérusalem-Est : l'ONU dénonce le mépris du droit international
~ Haïti : des milliers de personnes déplacées par la violence en une semaine
~ À l’ONU, un mot d’ordre pour 2026 : la défense du multilatéralisme
~ En Inde, les 60 millions de chiens des rues fouillent de moins en moins les poubelles, et c’est dangereux
~ Voici ce que les dernières recherches révèlent sur le traitement hormonal de la ménopause et la santé cognitive
~ L'emploi mondial est stable mais le travail décent est en panne
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Yémen
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter