Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Fermeture forcée d'une clinique à Jérusalem-Est : l'ONU dénonce le mépris du droit international

La fermeture temporaire forcée d'un centre de santé géré par l'ONU à Jérusalem-Est est la dernière manifestation d'une « tendance au mépris délibéré » du droit international, a déclaré mercredi le chef de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA.


