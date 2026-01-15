Haïti : des milliers de personnes déplacées par la violence en une semaine

Pas de répit pour la population haïtienne en ce début d’année. En une semaine, la violence liée aux gangs armés a contraint des milliers de personnes à fuir et à rejoindre les rangs toujours plus nombreux des personnes déplacées, ont prévenu mercredi les Nations Unies.



Lire l'article complet