À l’ONU, un mot d’ordre pour 2026 : la défense du multilatéralisme

Entre le retrait annoncé des États-Unis d’une trentaine d’entités onusiennes et la capture par Washington du président vénézuélien en exercice, Nicolás Maduro, le début de l’année 2026 s’ouvre sous de mauvais auspices pour le multilatéralisme. Dans ce contexte de tensions exacerbées, les deux plus hauts responsables des Nations Unies se sont livrés, mercredi, à une défense passionnée de l’organisation.



