Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La faute de nos biais cognitifs, vraiment ? Comment cette notion fabrique l’inaction écologique

par Pierre-Yves Carpentier, Doctorant en Psychologie Sociale, Politique et Environnementale, Université Côte d’Azur
Benoît Dérijard, Chercheur en écologie marine, Université Côte d’Azur
Clara Vincendon, Doctorante en psychologie sociale et de l'environnement, Université Côte d’Azur
Les biais cognitifs servent souvent d'alibi à l'inaction écologique, ce qui occulte des causes systémiques essentielles, comme le montre l'exemple des océans.


Lire l'article complet

© La Conversation -
