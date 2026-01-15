La faute de nos biais cognitifs, vraiment ? Comment cette notion fabrique l’inaction écologique
par Pierre-Yves Carpentier, Doctorant en Psychologie Sociale, Politique et Environnementale, Université Côte d’Azur
Benoît Dérijard, Chercheur en écologie marine, Université Côte d’Azur
Clara Vincendon, Doctorante en psychologie sociale et de l'environnement, Université Côte d’Azur
Les biais cognitifs servent souvent d’alibi à l’inaction écologique, ce qui occulte des causes systémiques essentielles, comme le montre l’exemple des océans.
- jeudi 15 janvier 2026