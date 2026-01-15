Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Inde, les 60 millions de chiens des rues fouillent de moins en moins les poubelles, et c’est dangereux

par Nishant Kumar, India Alliance Fellow, National Centre for Biological Science, Bangalore & Department of Biology, University of Oxford
Nourris par les citadins plutôt que contraints à aller chercher leur pitance dans les poubelles, les chiens des rues indiennes développent de nouveaux comportements, dangereux pour les habitants.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Voici ce que les dernières recherches révèlent sur le traitement hormonal de la ménopause et la santé cognitive
~ L'emploi mondial est stable mais le travail décent est en panne
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Yémen
~ 2025 parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées
~ La première bibliothèque de carottes glaciaires en Antarctique pour protéger la mémoire climatique de l’humanité
~ En Inde, les chiens des rues fouillent de moins en moins les poubelles, et c’est dangereux pour les citadins
~ Faut-il arrêter de croire en la culture pour la sauver ?
~ Le luxe face à l’accélération sociale : pour une pédagogie de la lenteur
~ Comment fonctionne l’hérédité ? Une nouvelle étude explore le rôle de l’épigénétique
~ Sur quelles recommandations un dentiste s’appuie-t-il pour prescrire, ou non, des antibiotiques ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter