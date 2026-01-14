Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Voici ce que les dernières recherches révèlent sur le traitement hormonal de la ménopause et la santé cognitive

par Zahinoor Ismail, Professor, Cumming School of Medicine, University of Calgary
Jasper Crockford, Medical Science Master's Student, University of Calgary
Maryam Ghahremani, Research Data Scientist at Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary
Les recherches en constante évolution sur le traitement hormonal de la ménopause apportent un nouvel éclairage sur la santé cérébrale des femmes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L'emploi mondial est stable mais le travail décent est en panne
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Yémen
~ 2025 parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées
~ La première bibliothèque de carottes glaciaires en Antarctique pour protéger la mémoire climatique de l’humanité
~ En Inde, les chiens des rues fouillent de moins en moins les poubelles, et c’est dangereux pour les citadins
~ Faut-il arrêter de croire en la culture pour la sauver ?
~ Le luxe face à l’accélération sociale : pour une pédagogie de la lenteur
~ Comment fonctionne l’hérédité ? Une nouvelle étude explore le rôle de l’épigénétique
~ Sur quelles recommandations un dentiste s’appuie-t-il pour prescrire, ou non, des antibiotiques ?
~ Iran : l’adhésion prudente des minorités ethniques au mouvement de protestation
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter