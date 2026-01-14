Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

2025 parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées

La planète continue de battre ses propres records de chaleur. Malgré le passage d’un phénomène naturel généralement associé à un léger refroidissement des températures mondiales, 2025 figure parmi les trois années les plus chaudes jamais enregistrées.


© Nations Unies -
Aussi
