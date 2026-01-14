Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La première bibliothèque de carottes glaciaires en Antarctique pour protéger la mémoire climatique de l’humanité

par Thomas Stocker, Emeritus Professor of Climate and Environmental Physics, University of Bern
Grâce à sa température moyenne de -50 °C, le sanctuaire construit en Antarctique permettra de stocker sans assistance technique des carottes de glace déjà prélevées partout dans le monde.La Conversation


