Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Faut-il arrêter de croire en la culture pour la sauver ?

par Fabrice Raffin, Maître de Conférence à l'Université de Picardie Jules Verne et chercheur au laboratoire Habiter le Monde, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Le secteur culturel se trouve aujourd’hui pris en étau. D’un côté, les attaques se multiplient : restrictions budgétaires, controverses autour d’un élitisme supposé, accusations de déconnexion ou de coût excessif. De l’autre, les acteurs du secteur, malgré leur engagement, peinent à regarder leur situation avec lucidité : une grande partie de la population demeure à distance de l’offre culturelle, tandis que beaucoup d’institutions continuent d’agir comme si leurs propositions s’adressaient « à tout le monde ».

Les difficultés que rencontre le milieu culturel sont…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L'emploi mondial est stable mais le travail décent est en panne
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Yémen
~ 2025 parmi les années les plus chaudes jamais enregistrées
~ La première bibliothèque de carottes glaciaires en Antarctique pour protéger la mémoire climatique de l’humanité
~ En Inde, les chiens des rues fouillent de moins en moins les poubelles, et c’est dangereux pour les citadins
~ Le luxe face à l’accélération sociale : pour une pédagogie de la lenteur
~ Comment fonctionne l’hérédité ? Une nouvelle étude explore le rôle de l’épigénétique
~ Sur quelles recommandations un dentiste s’appuie-t-il pour prescrire, ou non, des antibiotiques ?
~ Iran : l’adhésion prudente des minorités ethniques au mouvement de protestation
~ Débats sur les rythmes scolaires : la discrète fin de la « guerre du caté »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter