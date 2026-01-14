Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le luxe face à l’accélération sociale : pour une pédagogie de la lenteur

par Hiba Camille Zielinski, Enseignante-Chercheur, EDC Paris Business School
Et si la véritable valeur du luxe n’était pas dans le prix des produits, mais dans un rapport apaisé au temps. Temps du désir avant l’achat et durée de vie du produit acquis…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
