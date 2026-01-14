Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment fonctionne l’hérédité ? Une nouvelle étude explore le rôle de l’épigénétique

par Vincent Colot, Directeur de recherche, École normale supérieure (ENS) – PSL
Pierre Baduel, Chargé de recherche en génétique, École normale supérieure (ENS) – PSL
On transmet à sa descendance ses gènes, son ADN. Mais certaines espèces peuvent également transmettre un autre type d’information, dite épigénétique, qui indique quels gènes peuvent ou non s’exprimer.La Conversation


