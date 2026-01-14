Sur quelles recommandations un dentiste s’appuie-t-il pour prescrire, ou non, des antibiotiques ?
par Maruxa Zapata Cachafeiro, Profesora de Salud Pública, Universidade de Santiago de Compostela
Mª de la Almudena Rodríguez Fernández, Profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidade de Santiago de Compostela
Selon une étude récente, les recommandations relatives à la prescription d’antibiotiques en dentisterie, quand elles existent, sont de qualités inégales d’un pays à l’autre.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 14 janvier 2026