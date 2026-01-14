Tolerance.ca
Iran : l’adhésion prudente des minorités ethniques au mouvement de protestation

par Shukriya Bradost, Ph.D. Researcher, International Security and Foreign Policy, Virginia Tech
Près de la moitié des Iraniens ne sont pas des Perses. Si les habitants des régions périphériques — Kurdistan, Baloutchistan, Azerbaïdjan… — soutiennent le mouvement de contestation, ils redoutent également un éventuel retour de la monarchie Pahlavi, qui ne leur a pas laissé que de bons souvenirs…

Lorsque les manifestations actuelles en Iran ont commencé au Grand Bazar de Téhéran le 28 décembre 2025, le…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
