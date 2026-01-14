Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Débats sur les rythmes scolaires : la discrète fin de la « guerre du caté »

par Yves Verneuil, Professeur des Universités en sciences de l'éducation, Université Lumière Lyon 2
Au fil des décennies, les débats sur les rythmes scolaires reviennent mais ne se ressemblent pas toujours. Retour sur quelques épisodes oubliés des années 1970 et 1980.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
