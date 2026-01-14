Tolerance.ca
Mettre un patch sur ses boutons, une mode qui date de plusieurs siècles

par Sara Read, Lecturer in English, Loughborough University
Au XVIIᵉ siècle, on utilisait les mouches pour cacher les marques laissées par certaines maladies, comme la variole ou la syphilis. Quatre cents ans plus tard, avec les patchs anti-boutons, cette mode resurgit.La Conversation


© La Conversation -
