Observatoire des droits humains

Comment la première Bible à comporter une carte a contribué à diffuser l’idée de pays aux frontières établies

par Nathan MacDonald, Professor of the Interpretation of the Old Testament, University of Cambridge
L’apparition de la toute première carte dans une Bible, au début du XVIᵉ siècle, a profondément transformé la manière de représenter la Terre sainte – et, plus largement, le monde.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
