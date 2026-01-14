Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La première bibliothèque de carottes glaciaires en Antarctique pour protéger la mémoire climatique de l'humanité

par Thomas Stocker, Emeritus Professor of Climate and Environmental Physics, University of Bern
Grâce à sa température moyenne de -50 °C, le sanctuaire construit en Antarctique permettra de stocker sans assistance technique des carottes de glace déjà prélevées partout dans le monde.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
