Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un ex-ministre guinéen, condamné dans l’affaire du massacre du stade, décède en prison

par Human Rights Watch
Le colonel Claude Pivi, ancien ministre guinéen chargé de la sécurité du Président, et l’un des hommes reconnus coupables lors du procès historique des viols et des meurtres commis en Guinée en 2009, serait décédé de cause naturelle à l’hôpital le 6 janvier 2026, alors qu’il était en détention.Le 31 juillet 2024, un tribunal guinéen a prononcé son verdict concernant le massacre du 28 septembre 2009, au cours duquel les forces de sécurité avaient attaqué des manifestants pacifiques dans un stade de Conakry, capitale du pays. 150 personnes étaient alors décédées, et de [très ]…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
